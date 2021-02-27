高雄市民爭相目睹中博高架橋最後身影。（袁庭堯攝）

工作人員進場準備。（袁庭堯攝）

對於參與歷史性的拆除任務，工程人員也相當興奮。（袁庭堯攝）

陳其邁親自宣布中博高架橋正式開拆。（袁庭堯攝）

陳其邁與眾人在淨空的高架橋九如路端拉起布條，高呼「中博再見！高雄更好！」。（袁庭堯攝）

瀝青刨除機即刻進場施作。（袁庭堯攝）

中央分隔島破壞夾除。（袁庭堯攝）

拆除第一日將24小時趕工。（袁庭堯攝）

高雄「中博高架橋」最後一夜，27日凌晨整點準時開拆南北引道，預計耗時9天完工。開拆前不少民眾聚集現場搶拍照留念。高雄市長陳其邁率領工務團隊至現場巡視、發放夜點給工作人員，鳴笛宣示拆橋工程正式開工。

26日深夜11時53分，最後一輛機車駛離中博高架橋。27日凌晨整點一到，陳其邁與眾人在淨空的高架橋九如路端拉起布條，高呼「中博再見！高雄更好！」隨後重機具即刻上橋，刨除路面瀝青，預計1天內刨完。接著將進行南北引道橋樑結構拆除，下週末即可回填、鋪設新路面。

中博高架橋連接中山路及博愛路，前身為1987年通車的「中博地下道」，2003年5月配合鐵路地下化工程竣工通車啟用迄今。高架橋南北引導拆除後，將進行舊站遷移、旅館大樓、站東道路及結構工程。

陳其邁表示，因為工期會影響到附近的居民，所以市府成立一個溝通小組，之前已和里長里民開過很多次協調會，也充分告知整個工程的進度，里長、區長也很辛苦，還帶著小禮盒挨家挨戶說「歹勢」。住在橋兩邊的居民假如覺得吵，市府也有準備住宿補助，希望他們可以一方面利用這個機會出去在我們其他飯店，出去走走，當作微旅行

陳其邁強調，中博高架橋的交通流量占高雄總體交通流量20％，比重非常高。市府把工期從原來的兩個月縮短到9天，也利用連續假期，非上下班交通衝擊比較大的時間來做，對交通的衝擊減少，能夠換來高雄未來長遠、整個都市發展跟城市治理的縫合。

陳其邁也感謝市民朋友體諒，對於工作人員利用假期時間犧牲假期來全力趕進度，縮短交通黑暗期，他也致上謝意。

9天後完工，將先開放「站西路」6車道雙向通車，南北兩端彎道更採藍、紅雙色醒目設計還佐以超高摩擦係數的鋪面，確保行車安全同時也舒緩高市南北向交通。9月「站東路」完工，站區將進行南北車道分流。站東路為北向專用道，站西路為南向專用道，用路人屆時可配合中山建國路、博愛九如路口原號誌燈行駛，穿越高雄車站。

至於用路人最常反應，中博高架橋十多年來「伸縮縫」害汽機車顛頗、騎乘不舒服，北向南車道容易因塞車導致急停追撞等交通問題，也將隨著橋體拆除而解除。

(中時 )