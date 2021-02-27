美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天告訴20國集團（G20）財長，華府將撤除全球數位稅中有爭議性條款，為達成協議開啟大門。

前川普政府曾堅持經濟合作暨發展組織（OECD）稅制中所謂的「安全港條款（safe harbor clause），導致達成協議進程受到阻礙。

1名美國財政部官員告訴法新社，葉倫在G20財長會議中宣稱，美國官員「將堅定地從事」對話，並「不再主張履行（數位稅規劃方向的）「方針一」（Pillar 1 ）的安全港條款」。（譯者：徐睿承）1100227

(中央社)