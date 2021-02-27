為探索飲食習慣與勃起功能障礙之間的關聯性，由美國加州大學爾灣分校組成的研究團隊，針對逾200名中老年人展開為期1年的追蹤研究，分析各種飲食法對於男性勃起功能障礙的影響。結果發現，採取間歇性斷食的參與者，罹患勃起功能障礙的風險大幅降低；其中，又以52斷食法效果為最佳。

這份研究成果已發表於2020年7月份的《泌尿學》。論文中指出，全球40歲的男性約有30%至52%為勃起功能障礙所苦；但這不只是床地之間的困擾，患者往往也併發多種疾病，如糖尿病、冠狀動脈心臟疾病與肥胖症，最終導致終生受勃起功能障礙影響的風險提升30%至70%。

然而，現有研究發現前述症狀可透過生活型態的改變加以干預。為此，研究團隊從飲食習慣著手，試圖找出不同飲食法與勃起功能障礙的關聯性。

研究團隊針對271名於2018年7月到2019年5月，頻繁前往門診掛號的中老年男性患者進行研究。除記錄其飲食習慣外，並透過勃起功能國際指數（International index of erectile function, IIEF）與老年男性雄激素缺乏(Androgen Deficiency in Aging Males, ADAM)問卷，加以評估。

IIEF共有5個問題，分別為陰莖可插入伴侶體內的次數、繼續保持勃起的次數、繼續保持勃起到完成性交的困難程度、維持勃起的自信程度、勃起的硬度。每題依等級又細分為5個指數，滿分為25分，22分以上為正常，21分以下為勃起功能障礙。

所有參與者飲食習慣分為只攝取原形食物者、低碳飲食/生酮飲食、素食者/肉類只吃魚類者、低脂飲食法，以及間歇性斷食法。結合飲食法與IIEF、ADAM，進而找出飲食與勃起功能障礙的關聯性。

結果發現，相較於素食者/肉類只吃魚類者、只攝取原型食物者或低脂飲食者，採取間歇性斷食法的參與者勃起功能障礙的風險降低達2倍；至於各種間歇性斷食法中，又以52斷食法效果最佳。52斷食法為一週5天正常飲食，僅2天攝取極低熱量飲食(約500至600大卡)。

研究團隊分析，儘管不能確定是因為健康生活型態改善勃起功能障礙，還是間歇性斷食發生作用；但間歇性斷食有助於血糖控制，不正常的血糖數值往往帶來第2型糖尿病，而這又常併發勃起功能障礙。此外，間歇性斷食也可能有助於睪酮分泌。

對於這項研究，英國性醫學社群主席赫基特(Geoff Hackett)認為，如果只是短短採取間歇性斷食幾週，可能不太會有幫助，實際效果仍取決於執行時間。不過，如果結合戒酒，可能會更有助於效果。

(中時新聞網)