政府消息來源指出，伊朗支持的什葉派青年運動（Huthi）叛軍今天在葉門和政府軍爆發戰鬥，至少60名戰士喪生。

法新社引述政府消息來源報導，這起戰鬥發生在葉門北部具戰略性的馬里卜省（Marib）。

政府消息來源表示，死者包括27名支持政府的軍人和34名青年運動叛軍。

消息人士說，自本月稍早爆發戰鬥以來，今天是雙方衝突「最暴力」的一天。（譯者：徐睿承）1100227

(中央社)