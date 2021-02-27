葉門政府軍與叛軍爆發戰鬥 至少60名戰士身亡 04:412021/02/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗支持的什葉派青年運動（Huthi）叛軍今天在葉門和政府軍爆發戰鬥，至少60名戰士喪生。（圖為葉門，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政府消息來源指出，伊朗支持的什葉派青年運動（Huthi）叛軍今天在葉門和政府軍爆發戰鬥，至少60名戰士喪生。 法新社引述政府消息來源報導，這起戰鬥發生在葉門北部具戰略性的馬里卜省（Marib）。 政府消息來源表示，死者包括27名支持政府的軍人和34名青年運動叛軍。 消息人士說，自本月稍早爆發戰鬥以來，今天是雙方衝突「最暴力」的一天。（譯者：徐睿承）1100227 228前夕 民團聲援太極門案 呼籲平等對待法稅迫害 亞美尼亞動盪總理遭軍方逼宮 歐美俄齊籲克制 (中央社) #政府 #消息 #戰鬥 #來源 #葉門 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡論文門突破 英判決公開口試委員 04:102021/02/26 政治要聞 黑手做文創2／當公務員到退休的薪水算得出 和同學募資千萬共創業 08:162021/02/26 財經 美經濟最大風險不是股市泡沫 投資巨頭：失業率被嚴重低估 10:532021/02/26 財經 拜登上任後首度動武 敘利亞17親伊朗戰士亡 19:462021/02/26 國際 為肌萎症女兒再讀一次大學 慈父報考物理治療系 17:242021/02/26 寶島 老美瘋砍 央企1招搶救華為 驚爆今年傳說新品要來了 17:442021/02/26 財經 黑手做文創3／被倒帳近千萬決定只做大公司生意 台積電找上門、產品愈做愈精密 08:162021/02/26 財經 桃醫重啟營運 門診量恢復3／4 04:102021/02/26 焦點要聞 中捷橘線有譜 總經費1,185億 04:102021/02/26 產業．科技 蕉葉與木鐸輝映 台師大百年校史文物展 11:572021/02/26 寶島 程思瑜 門將輸出第一人 04:102021/02/26 運動天地 國際熱門新聞 床地救星 美發現降低勃起障礙風險達2倍的飲食法 - 國際 葉倫：美國將撤除全球數位稅主要障礙 - 國際 - 中央社 新冠變種恐打敗疫苗 紐約火速蔓延 - 國際 朱利安尼等遭求賠償天價 專家：一關鍵恐讓他們輸定了 - 國際 影》太悲催 北韓新冠嚴控 俄外交官靠軌道手推車返國 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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