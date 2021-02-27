大馬美女林明禎擁有甜美臉蛋與22吋小蠻腰的超犯規身材，又有「真人版娜美」的封號，IG吸引超過百萬粉絲追隨，人氣火紅。然而她日前就在限時動態PO出一段野外做瑜珈影片，前凸後翹的好身材令網友全暴動，後來還特地在IG發出高清影片與粉絲分享，未料卻疑似因下身激現駱駝蹄而刪文，可惜她還是慢了一步，影片已遭網友備份瘋傳。

林明禎不僅人美身材好，個性更是親切無架子，日前知道限時動態所PO出的野外做瑜珈影片，廣受粉絲歡迎，後來更特地PO出高清影片回饋大批粉絲支持。未料林明禎這段影片就被發現因為穿著緊身瑜珈褲的關係，導致駱駝蹄失守形狀全露出，引發網友熱議。

隨後林明禎也將此段影片刪除，可惜已遭網友早一步備份瘋傳，並在香港論壇引發討論，「好人一生平安」、「大飽眼福」、「真的漂亮」、「因為太明顯所以才刪的吧」、「到底是駱駝蹄還是摺痕」、「她好明顯沒穿底褲」。更有網友忍不住在林明禎IG崩潰留言：「為什麼要刪駱駝蹄影片嗚嗚」。

林明禎激露駱駝蹄，刪片仍遭備份瘋傳。(取自香港網路，照片經馬賽克處理)

現年30歲的大馬女神林明禎，離鄉背井來台灣演藝圈發展近6年，前陣子決定離開舒適圈，自立門戶成立工作室當老闆，日前更開心分享好消息，宣布自己終於拿到健保卡了，而證件上的大頭照還被盛讚真的太美了。

(中時新聞網)