美國今天將一宗爆炸性情報報告解密，指沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）批准殺害知名專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）。
「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉遭到殺害，曾引起公憤。
拜登政府公布這份經兩年調查報告的部分節錄，美國情報單位指稱，這名沙烏地王儲「批准在土耳其伊斯坦堡俘虜或殺害沙烏地新聞記者哈紹吉的行動」。
哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼。（譯者：徐睿承）1100227
(中央社)
美國今天將一宗爆炸性情報報告解密，指沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）批准殺害知名專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）。
「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉遭到殺害，曾引起公憤。
拜登政府公布這份經兩年調查報告的部分節錄，美國情報單位指稱，這名沙烏地王儲「批准在土耳其伊斯坦堡俘虜或殺害沙烏地新聞記者哈紹吉的行動」。
哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者，經常撰文批評沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼。（譯者：徐睿承）1100227
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