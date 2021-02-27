鍾瑶在大學時收養了沒有人要的米克斯貓「Bucca」，但窮到買不起貓砂，於是跟姊姊借了貓砂裝在塑膠袋裡，讓Bucca克難地「方便」：那時的她告訴自己「絕對不要再讓貓過苦日子」，這樣的信念，成為她工作的動力。如今鍾瑶和2隻貓的生活確實相當幸福，自認不算貓奴的她，即使常常被Bucca「訓話」也甘之如飴。

在鍾瑶的社群網站上，記錄了不少她與兩隻老貓Bucca、Hello的點點滴滴，一張張的照片，看得出貓兒過得很爽。即將滿十六歲的米克斯Bucca，非常聰明也非常皮，破壞力超強，不過「貓生」其實很坎坷。

鍾瑶將她與Bucca的照片放在一起，大家都說「沒見過這麼像的主人和寵物」。（圖／翻攝自鍾瑶臉書）

不忍 小生命遭棄

鍾瑶表示，Bucca的第一個主人，在路邊的紙箱裡撿到牠，養了八個月後因為移民，便丟給台大獸醫，「之前主人帶牠注射五合一疫苗，因身體排斥長腫瘤，開了兩次刀，本來要安樂，被我朋友認養回家，但是他無力照顧，貓只能關在小籠子裡。」後來Bucca要被送到鄉下放養，但鍾瑶於心不忍，決定將牠帶回家。

不過到了鍾瑶家，Bucca也不是從此平安無事，「牠在家裡亂吃縫紉機的線，腸子結在一起，開了兩次到，但牠真是硬朗，經歷四次開刀卻沒生過什麼病。」只是除了鍾瑶，Bucca無法和任何生物相處，現在老了才比較溫和，終於會跟客人打招呼了，鍾瑶笑說：「來過我家的朋友，下次來都會問那個Bucca呢？，因為Bucca長得超級可愛但超兇，別以為牠翻肚子是在示好，那是陷阱。」

過去鍾瑶的床總是被一狗二貓占據，但愛犬「安咕」去年3月已因病過世。（圖／翻攝自鍾瑶IG）

賴床 神器就啟動

Bucca也是鍾瑶養過唯一會聽鬧鐘叫她起床的貓，「如果鬧鐘響了我沒起來，牠會跑來唉唉叫，我都稱牠為『拍戲神器』。」Bucca還是隻規矩很多的貓，如果鍾瑶不睡覺、沒東西吃，牠就會叨唸個沒完，如果鍾瑶動作太大、講話太大聲或出門太多天，也會被牠「訓話」，「連睡覺或在沙發上不小心擠到Bucca，牠也要唸。」

鍾瑶與Bucca經常對話，她說Bucca不但會碎碎唸，還會叫她起床。（圖／翻攝自鍾瑶臉書）

因為Bucca話很多，鍾瑶可以和牠聊上一整天，「我唸牠，牠就唸回來，這輩子沒見過這麼愛講話的貓，希望牠可以伴我長長久久，這樣我拍戲才不會遲到。」去年鍾瑶在偶像劇《跟鯊魚接吻》演出有「厭男症」的角色，個性剛強不討喜，她曾透露下戲回家都要摸摸Bucca，吸一吸貓的味道回神，可見她們的關係有多緊密。

至於另一隻十歲的美國短毛貓Hello，原先只是朋友寄養在鍾瑶家一段時間，捨不得Hello的鍾瑶，便向朋友要求收留，「Hello的個性跟Bucca完全不同，跟誰都可以相處，只是大部分時間都在睡覺，不知道在想什麼。」不過鍾瑶發現，Hello好像在學習Bucca，「以前不太說話，現在話變很多。」

（圖／翻攝自鍾瑶IG）

（圖／翻攝自鍾瑶IG）

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(中時新聞網)