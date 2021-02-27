小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（27日）新聞重點。

【1】南部綠營執政縣市 受創最重

大陸暫停台灣鳳梨進口，受創最重的恰好都是綠營執政縣市。根據農委會統計，今年鳳梨種植積預估達7869公頃、產量達41萬5901公噸，其中以屏東最多達2311公頃、台南則以1160公頃次之，再者為高雄及嘉義分別為1080公頃及1059公頃，意謂受創最深可能為屏東縣、台南市、高雄市、嘉義縣等縣市。

【2】警破賣淫集團 老闆是民進黨民代之子

民進黨葉姓民代兒子涉嫌成立橫跨台中、彰化地區的賣淫集團，還架設網站讓嫖客評分，好讓會員「好康逗相報」，檢警蒐證調查多時，26日兵分多路搜索拘提十餘人到案，彰化檢方複訊後依涉犯人口販運等罪，且有串供、湮滅證據之虞，將葉男、2名黃男等3主嫌聲請羈押禁見，另4人分別諭令5萬至50萬元不等交保。

【3】美股亂流 台股重挫失守萬六

受到前1日「黑色星期四」美國股債大跌影響，台股26日（周五）「元宵變盤」，加權指數開低走低，重挫近500點，失守萬六關卡。外資大舉賣超944.07億元，創下史上最大賣超紀錄。凱基開創基金經理人顏克丞指出，現階段受到美股震盪影響，台股大盤指數面臨獲利了結賣壓，投資人不宜過度追高。

【4】安坑輕軌 力拚2022年通車

新北市長侯友宜26日前往安坑輕軌工區視察並聽取簡報，預計3月機廠軌道作業進場，9月安坑輕軌列車將運抵機廠。侯友宜表示，期待2022年順利通車，帶動安坑、新店、大文山地區發展，民眾前往北市通勤也可節省15至20分鐘。

【5】Ella為戲裝冷漠澄清非耍大牌

陳嘉樺（Ella）、馬志翔主演電影《聽見歌 再唱》4月9日口碑場、4月16日全台上映，該片根據真人實事啟發，改編原聲童聲合唱團指揮馬彼得校長的感人故事。Ella飾演流浪音樂教師，初來乍到人生地不熟的偏鄉小學，於是用嚴肅外表武裝自己，和她戲外的活潑人來瘋的性格差距大，內斂演技不同以往。

(中時新聞網)