今天是228連假首日，高公局預估，國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，其中南下交通量更可達64百萬車公里、是年平均平日的1.5倍。並公布6個容易擁塞的地雷路段，提醒民眾想要南下建議下午出發，欲北上者則建議上午之前就出發。

國道6大地雷路段出爐，上午7時國3紫爆。（圖／截取自高公局1968網站）

根據高公局1968網站資訊顯示，截至上午7時，國3南港聯絡道環東-南港南向路段出現紫爆，時速僅10公里。另也有路段出現紅色警示，包括國3木柵休息站-木柵北向路段、國3土城-樹林南向路段、國3三鶯-鶯歌系統南向路段、國3大溪-龍潭南向路段，以及國1中壢-楊梅南向路段、國1湖口-竹北南向路段。

228連假首日國道6大地雷路段。（高公局提供）

高公局預測今（27日）易塞路段，包括上午7至3時，國1南向楊梅-新竹系統、上午8時至下午4時南下彰化系統-埔鹽系統、上午10時至中午12時，北上圓山-大華系統，上午7時至中午12時，國3南向三鶯-關西、上午9時至中午12時，南下烏日-霧峰系統，清晨5時至下午4時，國5南向南港系統-坪林。南下建議下午出發，北上建議在中午前。

高公局也規劃，國5實施匝道封閉及分向高乘載管制，今（27日）至28日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口匝道，並且於6至12時，實施國5南港系統南向入口高乘載管制；明（28日）至下周一（1日）14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

國道6大地雷路段出爐，今早7點多國1中壢-楊梅南向路段也出現紫爆。（截取自高公局1968網站）

(中時新聞網)