AZ新冠疫苗即將配送來台，國內預定3月開打，中央流行疫情指揮中心昨公布公費疫苗接種順位，由原先九類增為10類。其中，醫療人員仍排首批優先施打對象，中央及地方政府官員及防疫人員列第二順位，另多增第四順位開放有特殊需求出國者，如運動選手和外交人員。為因應民眾自費接種需求，如果國內疫苗有餘裕，將由指揮中心評估釋出施打數量。

疫情指揮中心昨公布新版公費疫苗接種順位，由原先九類增為10類。（圖擷自疾管署網頁）

疾管署網站嚴重特殊傳染性肺炎疫苗專區昨（26）日上線，公布新版公費疫苗接種順位。根據專區資訊，公費疫苗接種對象第1順位為維持醫療量能醫事人員；第2順位為中央及地方政府防疫人員；第3為高接觸風險第一線工作人員，包含國籍航空機組員、國際商船員、防疫車隊駕駛、在港埠需接觸旅客與外籍船員者、防疫旅館第一線人員等。

第4順位因特殊情形必要出國者則為新增，須由各主管機關提需求說明、預估接種人數及時程，向中央流行疫情指揮中心專案申請，再視疫苗進口期程及供應量整體評估提供，對象包含因外交或公務奉派出國人員、以互惠原則提供外交人員接種的外國駐台員眷等，以及代表國家出國的運動員或選手。

第5順位為維持治安的警察、憲兵；第6順位為機構及社會福利照顧系統人員及受照顧者；第7順位為維持國家安全正常運作必要人員，如軍人；第8順位為65歲以上長者；第9順位為19到64歲具易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者；第10順位為50到64歲成人。

此外，國內新冠疫苗自費接種也出現曙光，專區也揭示，疫苗接種1到2個月後，如果國內疫苗有餘裕，屆時再由指揮中心評估釋出一定數量，相關配套措施由衛生福利部疾病管制署另規劃，對象包含商務人士、出國工作、留學或就醫等人道因素。

(中時新聞網)