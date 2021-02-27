正常成人的心跳速率每分鐘在60～100次之間，心臟跳動是有規律的，並隨著身體狀況加快或減慢，正常人不會感覺或意識到心臟在跳動。而 「心律不整」指的是心臟節律不正常，心跳不規則、過快或過慢。心律調節器是一種植入在體內的人工裝置，當心臟跳動太慢時，可以刺激心臟，讓它能按照適當的速率持續跳動。

●心跳太慢 嚴重會猝死

心臟內科醫師吳孟修說，心律不整常好發於60、70歲的長者，有時也有40多歲的中年人發病。

心跳太慢的話，大腦及身體便無法得到足夠的血液灌流，最常見的就是頭暈，其他症狀如胸悶、胸痛、呼吸急促、心悸及倦怠等6種症狀。

心律過慢的情形並不罕見，常見於心臟病患者，發生率很難計算，導致的原因太多，包括心臟內部電氣系統老化、冠狀動脈心臟病、內分泌疾病如甲狀腺亢奮、神經系統疾病、肺部疾病、電解質異常、精神疾病等，或食用含咖啡因或興奮劑的飲料或藥物所致。

而嚴重的心律不整時，可引發病人休克、暈厥昏倒，甚至猝死；輕微的心律過慢可以使用藥物控制，若是嚴重到會影響生活品質，則醫師會建議植入心律調節器。

心跳太慢者嚴重會猝死，若是症狀影響到日常生活，醫師建議考慮裝置心律調節器。(圖/常春月刊提供)

●每3～6個月回診一次 檢查心律調節器功能

心律調節器是一個人工電池，由節律器（pulse generator）、電極（electrode）及導線（lead）三部 分所組成，扮演的角色就像指揮官，能代替心臟的竇房結來發號施令，使心臟規律地跳動起來。

吳孟修解釋，手術過程很簡單，經過局部麻醉後，在鎖骨下方切個3公分的小傷口，將導線經由鎖骨下的靜脈放入心房或心室中，再把導線前端 的電極固定在心房或心室的心內膜，而後把人工心臟節律器植入胸部上方的皮膚下層就能完成手術，通常手術時間約1～2小時。

在裝置心律調節器之後，建議每3～6個月回診一次，由心臟科醫師用電腦儀器評估，並檢查心律調節器，檢視病患心律紀錄，看其功能是否正常、電池壽命如何等規則的檢查，可以在心律調節器電力用完前幾個月得到警訊；心律調節器基本上植入後就不需再拿下來，約7～12年需更換電池。

●心律調節器常見2種 依個別需要選擇合適種類

市面上的心律調節器有心律調節器有許多不同種類，最常聽到的是一條線與二條線的差別：一條線指的是單腔型式的心律調節器，僅有一條導線連接至心臟（以放到右心室最多），而二條線指的是而雙腔型心律調節器（第二條放至右心房）， 則有二條導線分別連接至心臟的右心房及右心室，醫師會依據病人個別的需要，選擇一種最適合的心律調節器。

心律調節器常見2種形式，依個別需要選擇合適種類。(圖/常春月刊提供)

●裝設心律調節器後 注意事項不可忽視

裝設心律調節器基本上不會改變病患正常的生活型態或日常活動，仍可以安心使用各種家電用品，包括微波爐等。雖然，有些高效能數位式手機可能干擾心律調節器的功能，但只需讓手機遠離心律調節器即可，建議使用裝置心律調節器之對 側耳朵接聽手機。

此外，裝置心律調節器的病患，仍然可以適量運動，包括打高爾夫球、網球或籃球， 甚至可以跑馬拉松或潛水。

不過，建議病患外出遊玩時，攜帶一張證明卡，卡片上提供所裝置的心律調節器及導線是何種型式，在出入機場時，通過安檢門時，請出示卡片給安檢人員。

(中時新聞網)