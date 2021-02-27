紐約洋基的猛將托瑞斯(Gleyber Torres)在球隊的前途充滿不確定，季外球隊給他400萬美元避開薪資仲裁，但目前都沒有續簽合約。托瑞斯曾經是總管凱許曼(Brian Cashman)心愛的選手，然而凱許曼去年公開談論托瑞斯，暗批他上季表現不佳、身材變形。

凱許曼去年底在自家球團的YES電視網說：「托瑞斯在二次春訓開打的體格並不是很好，從復賽之後，我們前40至45場都在調整他。直到包含季後賽的最後20場，我們才看到熟悉的托瑞斯。」上季只有60場例行賽，托瑞斯打了42場，他大部分的時間都沒有貢獻球隊，繳出生涯最差的0.243打擊率、0.368長打率。

除了打擊，凱許曼對托瑞斯的游擊守備也有意見，「他有能力擔任游擊手，但我認為他是個更好的二壘手。」如果是這樣，洋基恐怕用不著托瑞斯了，當時他們考慮把托瑞斯放到二壘，然後另簽游擊手。現在洋基簽回了頂級二壘手勒馬修(DJ LeMahieu)，勒馬修連續兩季都是全隊最強的野手。

托瑞斯對此泰然處之：「我在縮水球季沒有調整到100%狀態，但那都是過去的事了，我不能控制別人要說什麼。我只是專心要變得更好，我不管別人如何談論我的守備。」他也表示季外已經成功減重，並在冬天自我強化游擊守備。托瑞斯生涯前兩季(2018、2019)都繳出頂級新人的身手，凱許曼曾為此放棄了很多交易案，只因捨不得送出托瑞斯。

(中時新聞網)