大陸昨突公告自3月起暫停進口台灣鳳梨，原因為台灣鳳梨檢驗出三種介殼蟲，會危害多種作物。對此，「最強菜農」稱號、曾參選台中立委的雲林農民林佳新今(27日)在臉書直言，「一切都是中國打壓，我們全力補助農民損失，力挺到底」，這勢必然成為民進黨農業大方針口號，這時間點做這種行為不是民進黨撿到槍，而是陳吉仲撿到槍。

林佳新27日在臉書分析，簡單的鳳梨搞的這麼複雜，26日看到某名嘴講大陸市場影響不大，才5%，但他質疑事實真是這樣嗎？因為全年鳳梨產量大概是接近50萬噸，外銷大概是接近5萬噸，大陸就佔了4萬多噸，其中不乏果汁加工與鳳梨酥加工品，扣掉無法以鮮果上架販售的商品，其實以「鮮果」外銷大陸佔比應該是一成多。

至於這件事情重不重要，林佳新不諱言地說，當然重要，否則主委也不會立馬啟動10億補助，因為台灣鳳梨還是以金鑽為主力，雖然好吃符合華人口感，但也不耐保存難以進入其他市場，所以大陸沿岸城市是金鑽外銷的主要市場的原因之一。但大陸以介殼蟲為由禁止台灣鳳梨輸入，他認為，「只能說農業上來講『很瞎』，要這麼幹直接全面農業談判就好，拿這個當理由真的無法接受」。

另外，林佳新分析，在政治層面上，棒打民進黨，大陸看似贏了面子，陳吉仲撿到槍，鳳梨買氣不佳剛好責任給大陸承擔，執政黨贏了裡子，但陳吉仲也要大家記得現在「一切都是中國打壓，我們全力補助農民損失，力挺到底」，這三句話勢必然成為民進黨農業大方針口號。

林佳新老實說，「我也只能認同這種補助了，而且將無法吭聲，因為在這個點上做這種行為不是民進黨撿到槍，陳吉仲撿到槍，『陳吉仲們簡直練成農業鐵金鐘罩布衫了』」。

最後，林佳新忍不住指出，突然貿易中斷下的「補助」名正言順，而且完全合理，這時候以他的立場，也只能說陳吉仲這次完全合情合理，未來如果再有別的品項中斷而擴大編列，也完全沒有反對的理由，這手法他不能說支持，但是真的完全沒有反對理由。

(中時新聞網)