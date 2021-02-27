每個新學期開始，學童在學校視力檢查後，如果視力低於0.8，家長就會收到複查單，建議前往醫療院所進行視力檢測，確定視力不良的成因、及早防範。臨床上遇到不少家長抱怨「醫師，我的孩子每天手機滑不停怎辦，幫我勸勸他？」或是「上個學期檢查還好，怎麼這個學期視力變成0.6？」眼科醫師表示，一旦近視便無法逆轉，年紀愈小開始近視，日後罹患高度近視的機率也隨之提高。

晶盈眼科診所醫師莊宗憲指出，國內學童近視比率高，除了遺傳基因之外，主要與提早接觸3C產品與學習習慣大有關係，家長應多留意孩童用眼環境、適度限制近距離用眼時間、增加戶外活動與定期視力檢查，一旦發現異常應及時進行矯治，以避免近視度數快速飆升。孩童近視若無好好控制，每年近視度數可能快速成長100至150度，不可不慎。

近年來，世界衛生組織（WHO）已將高度近視的定義從600度下修為500度，若年紀愈輕即近視逾500度，日後發生青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變的機率也大幅提高。

另1份美國眼科醫學會在2018年統計了13篇角膜塑型術的研究報告，證明角膜塑型對近視有良好的控制成效，而且是由低度近視、6至8歲開始的控制效果更好，18歲前都是黃金期。

莊宗憲醫師表示，通常眼科醫師針對小學低年級生的近視，會先採點散瞳劑的方式治療，藉由放鬆睫狀肌讓眼睛適度休息，達到延緩近視增加的速度；小學中年級生的近視，利用散瞳劑治療若出現畏光、眼壓升高等副作用，成效不彰，則可考慮採用角膜塑型術來控制近視速度。

根據1份花蓮慈濟醫院眼科針對124位學童在2年期間（2017年至2019年），分別使用角膜塑型，0.01%阿托平及0.05%阿托平來控制近視增加的研究中，發現角膜塑型對眼軸增長的控制效果比其他2組在統計上更為理想。

利用角膜塑型片矯正視力的好處有2個面向，首先可利用夜戴式硬式鏡片多層同心圓的設計，適度壓迫角膜弧度使其變得平緩，抑制眼軸增長，來延緩近視度數的飆升；再者，經由角膜塑型作用一整夜，翌日不須戴眼鏡即可擁有清晰的視力。

莊宗憲醫師曾收治1位擔任足球校隊成員的小3學童，最初近視200度，透過點散瞳劑治療1年多，因畏光嚴重影響戶外活動，改而選擇角膜塑形術，配戴3年後經檢測近視僅增加25度，近視控制成效顯著。

莊宗憲醫師提醒，由於塑形鏡片貼合於角膜上，因此清潔工作尤為重要，若配戴出現異物感重、眼睛持續紅痛未好轉、視力明顯下降等異狀時，恐有角膜發炎或感染風險，應盡速就醫檢查。另外，塑形鏡片透氧度隨著時間會逐漸下降，建議每3年應重新驗配度數，換1副新鏡片，才能確保近視控制的效果及眼角膜的健康。

(中時新聞網)