女星柯以柔2017年與老公郭宗爆婚變，官司纏訟1年多才判准離婚，離婚後母代父職獨自扶養3個小孩，近日上節目聊到育兒日常，透露會訓練小孩做家事，希望女兒未來能嫁入「豪門」，未料這句話竟引發爭議挨轟，讓她在臉書PO文澄清，難掩怒火表示：「扭曲別人意思就為了賺流量」。

柯以柔表示要求小孩幫忙做家事，因為這是全家人的事，不是媽媽一個人的事，此外明明是說希望女兒嫁入「好門」卻被寫成「豪門」，怒斥媒體斷章取義報導，就是為了炒新聞賺流量嗎？無疑對年僅5歲的小孩造成傷害，接著強調：「我一直都靠自己努力工作，以前是這樣，現在也是這樣，我也只會教育小孩靠自己最實在」。

上節目說的話遭誤解，讓柯以柔氣的在臉書發文澄清。（圖／柯以柔臉書）

接著曬出對話截圖，表示製作單位承諾會做修正，及在官網臉書澄清此事，雖然不實內容已經造成傷害，但還是感謝製作單位願意修正錯誤之處，接著強調一路以來都做好自己，畢竟認真教養小孩才是最重要的，對於媒體斷章取義的報導，她語帶無奈表示：「不期望那些為了賺點閱的新聞，會因為看到澄清而幫我修正」，更不忘再次強調：「『好門』是形容好人家的意思，並非豪門」。

柯以柔貼出與製作單位對話截圖，表示對方願做出修正。（圖／柯以柔臉書）

對此，網友也紛紛留言為她打氣：「了解妳的人都不會誤會！還好製作單位也能修正錯誤，太棒了」、「認同柔媽咪對小孩的教養跟理念」、「了解妳的人就會知道妳的認真及努力，對小孩的用心付出更加不用說」。

(中時新聞網)