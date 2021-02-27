228連假首日濕涼，苗栗以北地區有雨，但入夜後將漸漸停歇。（圖／翻攝自氣象局）

228為期3天的連假從今天開始，苗栗以北地區有雨，但入夜後將漸漸停歇，而昨（26日）北部最高溫為28度，今將降到13至19度，跌了約9度。氣象專家吳德榮指出，明（28日）起全台天氣會好轉，但到下周二（2日）恐有另波冷空氣來襲，北台灣天氣明顯變化，氣溫降低、轉有雨。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」提到，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（27日）苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，中南部多雲時晴，入夜北台雨漸停歇。北台灣氣溫降、濕涼微冷，其他地區氣溫亦稍降。今日氣溫：北部13至19度，中部14至25度，南部16至28度，東部16至26度。

吳德榮表示，連假第2天（28日）各地好轉為多雲時晴，東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷；連假第3天（1日）各地天氣多雲時晴，白天微熱、早晚偏涼；連假的第2、3天中南部易有霧及空汙，金門、馬祖易起霧。

吳德榮指出，大氣最近呈現3至4天的週期，下週二（2日）又有另一波冷空氣南下，強度與這波相近，北台灣明顯變化，其他地區略受影響；新竹以北、東半部轉雨、氣溫降低。下週三（3日）各地轉為多雲時晴、氣溫漸升，北海岸與東半部有局部短暫雨。

228連假首日濕涼，今（27日）苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨。（圖／截取自氣象局）

(中時新聞網)