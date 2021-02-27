春節收假，各大公司行號通常會選擇吉日開市，祈求新年新氣象，也有象徵性發開工紅包給員工的習俗，討喜氣又提升士氣。但日前一位網友在臉書上抱怨，她任職的公司不僅沒年終、沒尾牙，更沒開工紅包，但卻突然收到金額僅28元的薪資入帳，讓她氣得大罵，「已經提離職。」

一位女子26日在臉書社團《爆怨公社》發文，內文指出，她所任職的公司所開出的年節福利相當吝嗇，不僅沒有發放年終獎金，也無舉辦尾牙，更無額外頒發形式上的紅包討喜氣。

未料，25日下午原PO卻突然收到入帳通知，登入網路銀行查看明細，卻發現入帳金額僅28元，摘要則寫上薪資，備註則來自原PO所任職的公司，對於這份突如其來的「28元薪資」，原PO氣得大罵，「會計阿會計，您匯這個提款機都無法領的金額，不如別匯了。」

原PO也在文末補充說明，指出目前已提出離職，而25日表定會頒發的為開發獎金，但原PO並沒有在開發新客戶，因此對於這筆入帳更加困惑。

文章發布在網路後，吸引網友留言回應，「太少了吧」、「看28以為是28000，結果真的是28QQ」、「是不是少按了三個零啊」、「28是鹹酥雞買豆干甜不辣嗎....」、「28元是哪招？這公司快逃吧」、「她匯28元應該是要你買郵票，寄張離職單過去公司」、「連杯珍奶都買不起」；也有網友幽默解讀，公司大概是想紀念228紀念日，但匯228元超出公司預算，才匯28元。

也有網友看文有感而發，分享過去公司對聘用的工讀生頒發業績獎金10元，理由則是因為，「工讀生不是正職，有獎金就該偷笑了」，最後那位工讀生過2天就不做了。

(中時新聞網)