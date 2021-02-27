籃網官方27日宣布，入選全明星賽先發，且擔任東區明星隊長的杜蘭特，將因左腿筋拉傷恢復需要更多時間，缺席今年亞特蘭大全明星賽，他的全明星賽出場位置將由溜馬前鋒沙波尼斯取代，至於東區明星隊先發位置則由塞爾提克前鋒塔圖代替。

「最新的檢查結果讓我們更加了解到杜蘭特的腿筋傷勢，」籃網發布聲明表示，「儘管我們很有信心杜蘭特將會完全恢復且復出，額外的休息時間，將會讓他在復出之後，擁有跟本季之前一樣的出色狀態，他將繼續接受治療，且在全明星賽複檢。」

先前杜蘭特已經因為腿筋傷勢連續缺席6場比賽，隨著籃網官方宣布他不打全明星賽，代表他在剩下的上半季賽事也不可能上場，分別是在28日主場遭遇獨行俠、3月2日客場碰上馬刺、3月4日客場對決火箭，等同一口氣缺席了9場。

杜蘭特目前本季只打了19場，平均每場拿下29.0分、7.3籃板及5.3助攻，表現看來跟沒有經歷腳跟阿基里斯腱大傷一樣，問題是他曾兩度因為觸發聯盟健康與安全協議隔離7天，如今又因腿傷缺席9場，不打全明星賽擺明只是不想增加額外受傷機會。

(中時 )