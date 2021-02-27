大陸昨(26日)宣布，由於台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，決定自3月1日起暫停鳳梨輸入，消息曝光，國人十分震驚。對此，外交部長吳釗燮昨則在推特呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。此話一出，不少網友諷刺「幹話斷交部長」。

大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，2020年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的鳳梨中截獲檢疫性有害生物，這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅，為從源頭上防範植物疫情風險，決定自2021年3月1日起暫停台灣地區鳳梨輸入。

對於陸方宣布禁止台灣鳳梨進口，總統蔡英文昨透過臉書表達譴責，認為大陸是以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量，已經指示行政院農業委員會陳吉仲主委做好應變，立即協助農民，也啟動了專案機制，預計投入10億元經費降低衝擊。

另外，吳釗燮也在推特批評大陸企圖限制進口台灣鳳梨來懲罰台灣南部農民，大家還記得澳洲的「自由紅酒」嗎？因此他呼籲全球理念相近的友人支持台灣，一同捍衛「自由鳳梨」。

「自由鳳梨」一言，讓不少網友傻眼，有人批「陸委會正在傷腦筋想務實處理，外交部卻在火上加油，那請外交部趕快幫農民把鳳梨賣到全世界呀」、「『不自由』的大陸商品全球用得嚇嚇叫、叫全球下架嗎？呵呵」、「原來鳳梨還有分自由及不自由？」但也有人直言，其實鳳梨銷售是可以不須依賴大陸市場的。

(中時新聞網)