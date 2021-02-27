林書豪接受《NBC灣區》專訪，大嘆亞裔在美國遭到歧視的事實，26日又在IG貼文進一步談論此事。林書豪認為，上一代亞裔漂泊異鄉打拚，多半是忍氣吞聲、埋頭苦幹、夾著尾巴做人，但是「這一代的亞裔孩子開始改變，我們已經厭倦外界說我們沒被歧視了，我們厭倦了被告誡保持低調不要惹事。」

對亞裔的歧視還包括先天身體條件的差距，最明顯的是長相外貌。林書豪寫道：「我們厭倦了被嘲笑小眼睛，被物化為『異國風情』或是天生不具吸引力。我們也厭倦了好萊塢電影的刻板印象把我們定型，厭倦了被忽視、被認為沒有遭受打壓。」

美國的種族歧視抗爭多半來自黑人，每年2月更是專屬於他們的「黑人月」。本月初，查塔努加的一間中學校長公開致歉，因為他誤把活動主題定調為「所有人的命都很重要(All Lives Matter)」而引起非裔團體不滿。在黑人民權看來，這種標語無法凸顯出「黑人的命很重要」，還意圖淡化黑人受壓迫的事實。近年黑人遭白人警察殺害的比率百萬分之34為全種族最高，中南美裔為26，白人14，亞裔則在5以下。

林書豪表示，貧窮、種族歧視同樣也是亞裔可能面臨的問題。「打了9年NBA也無法讓我避免被嘲笑是新型冠狀病毒。身為一個教徒，我仍然會為了正義與同伴挺身而戰。我們再一次發聲了，請問有人聽進去嗎？」

(中時新聞網)