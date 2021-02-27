大陸突襲式宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，為兩岸局勢投下震撼彈。民進黨英系、前桃園農田水利會會長黃金春表示，以前讓陸客來台灣買鳳梨酥，現在卻要台灣人自己「吃鳳梨救台灣」，讓他看了很難過，更想起30年前故總統蔣經國得知米收購價偏低，立刻宣布調高保證價格的愛民之心；民進黨若繼續出賣農民、失去農民，就會失去政權。

黃金春27日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣產銷制度並不健全，他認為應該類似菸酒公賣制度，農民加上合理利潤，統一由政府收購，再交給盤商或貿易商出口，外銷或出口貿易去跟政府買，農民權益才能保障。黃痛批，民進黨的農業政策就是只會補貼，遇到事情就只知道拿錢出來，從豬肉、蔬菜、停灌休耕到鳳梨通通都一樣，農民實際上有受惠嗎？不知道最後錢被誰賺走。

黃金春強調，他過去擔任末代水利會會長時，最看不慣就是農委會主委陳吉仲，明知道缺水不早點宣布停灌，改制水利會有什麼用？讓他直呼：「這些少年仔真害！」深感民進黨政策只治標不治本，揮霍納稅人錢去補貼，最後任何問題都無法接覺，可見都是些不適任的閣員。

面對如今鳳梨劫難，黃金春回憶30年前自己擔任觀音鄉長，有次蔣經國前來視察，得知當時政府保證收購米價100斤800元，明顯偏低，因日據時代米價是跟著金價在走，應該是100斤1600元；蔣聽完，要求帶他去找其他農民，也聽到一樣的答案，立刻宣布調高保證價格到100斤1200元。

黃金春感慨道，看到陸禁輸入台灣鳳梨真的很難過，以前是陸客來台灣買鳳梨酥，現在卻是台灣要自己人吃鳳梨來救台灣，著實諷刺。黃更抨擊，農民在台灣人數既不是最多，收入也不是最高，政府根本看不起農民能有幾票，但當社會大眾發現，政府是這樣對待社會上最弱勢的人，還會支持這個政府嗎？所以出賣農民、失去農民的下場，就是失去政權。

(中時新聞網)