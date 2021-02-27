就在暴龍27日主場遭遇火箭前夕，《紐約時報》資深記者史坦突然爆料，暴龍主力前鋒席亞卡將因觸發聯盟健康與安全協議，即將接受隔離且停賽，就連包含暴龍總教練納斯在內的6名暴龍隊職員也將接受隔離，看來將對暴龍帶來不小衝擊。

本季場均20.1分、7.5籃板及4.8助攻的席亞卡，接下來有可能接受隔離7天處置，代表他除了缺席今天與火箭之戰，接下來3月1日主場遭遇公牛、3月3日主場碰上活塞等比賽也將不打，至於3月5日作客對上塞爾提克比賽還須觀察。

只是少了席亞卡助陣也就算了，就連納斯也因觸發聯盟健康與安全協議無法待在場邊執教，勢必對暴龍帶來不小影響，目前傳出暴龍帥位將暫時換成暴龍助理教練，也是西班牙男籃國家隊長年主帥史卡里歐洛出任，納斯只能「遠端」遙控。

目前暴龍才好不容易擺脫開季低潮，拿到16勝17敗戰績暫居東區第5，沒想到現在不僅主力前鋒席亞卡缺陣，納斯也沒辦法場邊執教，戰績可能出現下滑跡象，加上最近暴龍傳出打算把主控羅瑞交易到七六人，整體狀態將會更加混亂。

(中時 )