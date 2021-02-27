外資昨(26日)在集中市場賣超944億元，創下歷史單日新高，且代表政策動向的八大官股券商，也同步大撒幣，與外資展開大對作，積極加碼買超162.45億元。財信傳媒董事長謝金河今(27)日在臉書發文，台股成了外資提款機，外資單日賣超944億元，外資賣超台積電63750張、聯電71411張、聯發科3822張、鴻海56513張、台達電9041張，這是外資賣超台股史上最兇狠的一天。

謝金河27日在臉書分析，美國公債殖利率拉升，25日10年債殖利率一度衝上1.614%，30年債也到2.401%，這給了全世界股市帶來沈重壓力，到了26日全球股市紛紛上演著小股災，其中，台，日，港，印度股市跌幅都超過3%，這狀況讓他忍不住想起，這彷佛喚起去年228前後的全球股市大殺戮。

謝金河直指，其實這是去年第四季以來，全球股市大漲後的過大乖離修正，就像是老人與狗的理論，小狗跑離主人太遠，最後還是要回到主人身邊，於是，漲幅愈大的，回檔修正壓力也愈大。他舉例，特斯拉(Tesla)從900.4殺到682.2美元，市值從8390億縮至6403億美元；這一波因為投資Tesla及比特幣暴紅的女股神Cathie Wood，旗下ARK相關ETF，這回跌幅都不輕。

不僅如此，謝金河指出，香港很多暴漲的新經濟股，像新上市的快手從417.9殺到305港元，美團從460殺到340港元，金蝶軟件從39.5跌到27.1港元，小米從35.9殺到25.15港元，比亞迪從278.4狂殺到195.3港元，於是台股成了外資提款機，外資單日賣超944億元，台積電從679殺到606跌幅逾一成，是美債風暴下顯著的受害者。

謝金河綜觀後分析直言，短期債市殖利率暴衝機率不大，這一波債市殖利率拉升，美元轉強，資源重新洗牌，接下來是各家企業公告今年配發的股利政策，企業的投資價值又會在這個地方重新評價。

(中時新聞網)