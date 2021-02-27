繼民進黨籍桃園市議員王浩宇、無黨籍高雄市議員黃捷，民進黨立委吳思瑤成藍營下一個罷免目標。「瑤滾總部」25日召開作戰會議，定調將串聯黨籍里長拒邀吳參與里內活動，祭出「堅壁清野」的「禁瑤令」。吳對此直呼「讓人傻眼」，痛批國民黨至今仍懷抱黨意至上的威權思維，行政不中立更視民主法治於無物。

吳思瑤26日在臉書發文，指出有媒體報導國民黨頒布「禁瑤令」，即對士林、北投國民黨黨籍里長下達封鎖令，所有重要活動不得邀請她。得知這樣的消息，而且據消息這個明確的禁令還是出自以國民黨議員、黨部幹部為首的罷瑤總部「正式決議」，不允許她如常在自己的選區自由參與活動，「著實讓人傻眼，不生氣但好笑」。

吳思瑤指出，里長是民選公職，不是政黨的工具，她熟悉合作十多年的士林、北投里長們，都是認真奉獻鄉里、服務不分顏色的好公職。吳表示，自己3屆議員、2任立委任內，在自己最愛的士林、北投深耕細作，爭取地方建設、服務基層里民，沒有顏色之分也不會有政黨差別；而里長權力的賦予來自人民的授權，里鄰活動經費除了里長辛苦自掏腰包、努力徵募民間資源外，也多數來自政府公帑。

吳思瑤指出，這段時間，確實是有國民黨籍里長私下向她的團隊表示受到黨部壓力，里內活動恐怕不方便讓她參加。眼見里長如此為難，她不但不責怪反而很心疼，這場罷免鬧劇連戮力同心的里長都受到政治的干預與無謂的波及，實在無奈也無辜。吳強調，她感謝一起服務地方的基層里長們，她也承諾未來每一天的努力依舊平常心，絕對盡全力，歡迎大家繼續「有需要找吳思瑤」。

吳思瑤也砲轟國民黨「禁瑤令」，就是黨意至上的威權思維，就是行政不中立。

(中時新聞網)