日本樂壇教父小室哲哉19年前梅開三度娶globe主唱KEIKO，2011年KEIKO因腦中風送醫，2018年小室哲哉爆出和女護理師曖昧，當時他澄清自己「沒有男性該有的能力」，間接認了性無能，去年小室哲哉遞交離婚相關文件，昨(26日)媒體報導兩人離婚成立，19年婚姻正式破局。

62歲小室哲哉早年捧紅華原朋美、鈴木亞美以及安室奈美惠等人，他和大谷香奈子、吉田麻美各有一段婚姻，2002年他和globe的主唱KEIKO（小室桂子）完婚，結婚初期兩人常曬恩愛，2011年KEIKO驚傳在家中因腦內蛛網膜下腔出血暈倒，幸好小室哲哉當時在家，將妻子緊急送醫後撿回一命，媒體曾報導小室哲哉不離不棄，深情陪伴妻子養病，2018年卻爆出男方疑似外遇。

KEIKO發表親筆信宣布離婚。（圖／翻攝自推特）

當時報導，小室哲哉將女護理師帶回家，疑似背叛妻子，不久小室哲哉召開記者會，透露老婆KEIKO的言行已退化到國小四年級，坦言無法將妻子視為成熟女人溝通，對此感到疲累，話鋒一轉，他稱自己不可能偷吃，吐露「沒有普通男子的能力」，間接認性無能，又說「從未和護理師想過進一步的男女關係」，接著丟下震撼彈宣布引退。

而KEIKO的家人當時反擊，指KEIKO病況並無如小室哲哉所說嚴重，曾與朋友去唱KTV，兩人分居多日，去年日媒報導，小室哲哉決定結束這段婚姻，已遞交離婚相關文件，昨知情人士爆料，指兩人因金錢問題上法院交涉多日，但是KEIKO拒絕和小室哲哉見面，這場調停會最終在沒有對話下結束，離婚在26日成立。KEIKO昨透過媒體公開親筆信，親口認了離婚，強調「托大家的福，沒有留下重大後遺症」，目前精神狀況不錯，之後會注意健康，為了報答大家會繼續努力，以新的心情好好生活，也暗示有復出計畫。

(中時新聞網)