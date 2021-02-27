曾任職台北市中山一警分局派出所的員警李功華、陳俊安等，涉嫌收受酒店業者賄賂，接受喝花酒的性招待，26日偵結起訴涉貪元警與酒店業者，並續押2名員警。此外，調查局在搜索酒店時，更搜出2本業者教導酒店小姐的「性愛教戰手冊」，規則相當嚴苛。

起訴書指出，「嘉儷寶」酒店集團自2011年起經營色情酒店，負責人曾小琪為免被警方查獲，長期行賄中山一派出所第9、19勤區的歷任員警，從最初2家店月付4萬元，到2018年4家店月付13萬元，逢三節還會加碼。

其中，李功華和陳俊安不僅長期收賄，每月還到轄區酒店以「成本價」消費1、2次，消費頻率比臨檢還高，有時甚至接受免費招待。檢察官痛批2員警嚴重掏空警察職權，罔顧警察職業尊嚴，犯後還矢口否認毫無反省之意，請求法院從重量刑。

據《ETtoday新聞雲》報導，調查局在嘉儷寶中搜出的性愛教戰手冊中明訂：

一、小姐只能走後門，違規走前門者，離開公司前要坐檯20分鐘，不遵守就罰3000元。

二、小姐沒來開會扣2000元、遲到扣500元。

三、小姐單月要做抽血檢查，若沒抽血5天內要交報告，未交者罰1000元。

四、小姐上班要帶小皮包。

五、小姐不可以帶名片、保險套。

六、不可前往附近飯店、麥當勞以及超商約會，一律只約客人到飯店。

七、不可以與客人同時離開酒店。

八、若要坐車一律上新生高架。

九、小姐若捲訴訟涉公訴罪，幹部共同列被告。

十、小姐禮服三天換一件，違者罰500元，沒排班底薪僅500元。

(中時新聞網)