白天玩景點，晚上逛夜市，出遊的行程總是少不了夜市，但台中景點層出不窮，三不五時就往台中跑，每次到台中總是逛逢甲夜市、一中街商圈嗎？這次來點不一樣的，無論你要找台中串燒、台中燒烤還是台中宵夜，ReadyGo推薦你六間到台中一定要吃的串燒居酒屋，美酒配美食，出來玩就是要這樣~

※喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。

我流精緻烤物

一進去就可以看到吧檯，上方投影幕播放著運動賽事，除了豐富的烤物與炸物、招牌人氣牛丼外，浮誇的調酒及漸層飲料吸睛度十足，獨家八色串燒拼盤更是不能錯過的餐點，我流精緻烤物不但食材新鮮，料理手法也秉持以呈現食材原味為主，是一間外表和美味兼具、結合燒烤與酒吧的餐廳。

我流精緻烤物

地址｜台中市南屯區永春東路898-3號

營業時間｜17:30-01:30

激旨燒鳥

來到逢甲夜市必吃的店家，從小攤販到開了兩間店面，台中逢甲夜市赫赫有名、人氣超高的激旨燒鳥，總店在文華道商場裡，是個露天串燒串炸小酒館，一整排的黃燈籠點起，搭配駐唱歌手Live演唱，慵懶放鬆的氛圍，超適合週末夜晚在此狂歡，除此之外也設有一人低消500元的室內包廂。

（圖／ReadyGo提供）

（圖／ReadyGo提供）

激旨燒鳥總是越晚越多人，串燒特別推薦口感Q彈的豬肉麻糬串燒及海陸雙享的豬肉鮮蝦串燒，牛肉番茄串燒也很爽口，而等待串燒的時間先來碗濃郁又鮮甜的熱雞湯，用雞骨和水果熬煮而成，可無限享用。一口串燒一口生啤酒，只能過癮來形容，而激旨燒鳥的沙瓦調酒也是招牌之一，酒精濃度不算低但完全喝不出酒精味，非常適合不太喜歡喝酒的女生。

（圖／ReadyGo提供）

激旨燒鳥

總店地址｜台中市西屯區文華路150巷號18號

營業時間｜17:00-00:00 週五六營業至01:00

逢甲二店地址｜台中市西屯區文華路71號2樓

營業時間｜17:00-00:30 週五六營業至01:00

【爵】 旋轉串燒 炭烤

不是台式也不是日式，爵旋轉串燒炭烤走的是英式工業風，只要將食材放在烤爐上就會360度自動旋轉燒烤完成，完全不需要動手，烤好的食材還可以放在爐子上方的架子上，不用擔心桌面會堆不下，涼了就能直接享用，根本是懶人的福音。

【爵】 旋轉串燒 炭烤

地址｜台中市西區公正路261號

營業時間｜週一至週四18:00-02:00、週五18:00-03:00、週六11:30-03:00、週日11:30-02:00

小麥所

古早台式風格，小麥所是一間老宅改造的日式居酒屋，餐點種類不算很多，但幾乎每樣必點，串燒、炸物不會過於膩口，超浮誇的魚卵丼飯、鍋物十分澎湃，價格又平易近人，雖然地方不大座位不多，但有提供小包廂，是台中人吃宵夜的熱門店家，更是小資族下班小酌首選，人多的話建議事先訂位哦！

小麥所

地址｜台中市北區博館東街31號

營業時間｜17:30-01:00

夜燒碳烤

夜燒碳烤居酒屋就像外面的碳烤店一樣，將串好的串燒放在冰櫃裡，除了常見的肉串、甜不辣、豆干等，夜燒碳烤也提供了很多新鮮海鮮及蓋飯、炸物等，如果吃膩了串燒想來點清爽的，也有許多蔬菜類可以搭配，而冬季限定的燒酒雞更是必點，湯頭清甜一點也不油膩，寒冷的冬天和三五好友聚在一起吃串燒、喝熱湯徹夜暢談，夜燒碳烤是個好選擇。

夜燒碳烤

地址｜台中市西區民權路183號

健行店｜台中市北區健行路606之1號

太平店地址｜台中市太平區中山路三段198號

大里店地址｜台中市大里區中興路二段362號

營業時間｜皆為17:30-01:30

燒鳥串道

平價、超過60種串燒，燒鳥串道是很有名的串燒居酒屋，全台許多地方都有分店，有別於其他串燒店，燒鳥串道提供茶泡飯、柴魚醬油拌飯無限量吃到飽，保證你肚子超撐。不只裝潢充滿日式風格，台中店還設有獨立的榻榻米包廂，更是寵物友善餐廳，下次同事聚餐、家庭聚會不妨換個口味吃串燒吧！

燒鳥串道

地址｜台中市西區向上北路145號

營業時間｜17:30-01:00，週五六營業至01:30

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(中時新聞網)