情侶之間的共同花費該怎麼分擔常是吵架的導火線。一名網友分享他是個月領52k的公務員，女友月薪28k，體諒女友收入較低，因此兩人的共同開銷都由他來負責，但也因此讓他完全沒辦法存錢。直到某天意外看見女友竟有200萬存款，便提出可否改採妳3我7的方式分擔共同花費，卻慘遭對方拒絕，還讓他超級無奈，引起網友熱議。

一名網友昨在臉書社團《靠北女友my girl》發文分享，他是一名公務員月薪5萬2000元，女友月薪2萬8000元，但兩人同居的房租及生活中大大小小的事情的錢都由他來付，加上他還要繳車貸和孝親費，因此很勉強地支撐到現在，至今都沒有存款。

該名網友指出，前天他無意間看到女友的存款竟然有200萬元，因此便與女友提議，未來兩人的共同花費可否按照她3成、我7成的比例來算。未料，對方竟然死活也不同意，表示自己存錢的過程很辛苦，是一點一滴努力存到現在的，還嗆原PO說：「你就是見不得我好，自己不存錢還眼紅我的。」讓他超級無奈大呼，真的是有理說不清。

貼文引起網友討論，「女友真是不小心，存摺也不收好，這下得另找金主了」、「這種女生還要交往嗎？你能找到比她更好的」、「一堆這樣的女生，沒什麼好抱怨的，有錢就交女友、娶妻生子；賺不了什麼錢的男人，就光棍就好，才不會讓別人抱怨一堆」、「存不到錢就眼紅別人？不要講都在花你的錢，這是你自己選擇的不是嗎？」

另有網友建議，原PO應好好地與女友溝通，之前是體諒她的薪資較低，但男生付錢不是理所當然的，並表明因長期負擔兩人的生活，導致你連基本的存款都沒有，因此才覺得需要調整，如果她仍舊完全不讓步，就該考慮對方是否值得繼續交往下去了。

不過，女友月收入僅2萬8000元，卻可以存到200萬元，讓部分網友質疑，如果不是幻想文的話，那就是女友有其他隱藏收入沒有告知，或是這筆存款其實是女方家人給的，要不然單靠她的要存到200萬真的很難。

(中時新聞網)