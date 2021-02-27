今天是二二八連假第一天，高速公路局路況資訊顯示，一早國道南向路段多處壅塞，車輛時速不到40公里，國道3號往國道5號還一度嚴重回堵。

高公局預測，今天國道主要是返鄉及短途出遊車潮，有6個路段易塞車，包括：國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰；國5南向南港系統至坪林。

根據高公局即時路況資訊顯示，上午不到8時，國道1號、國道3號多處南向路段就塞車，包括：國1中壢到楊梅、湖口到新竹，國3則是土城到龍潭及彰化系統，車速都不到40公里，其中國1湖口到新竹及國3樹林到鶯歌，車速更在30公里以下。

今天上午8時40分，部分路段塞車情況更嚴重，三峽到鶯歌車速只有17公里。另外，上午7時30分，國3汐止往國5回堵4公里，國3木柵往國5回堵8公里，到上午8時30分，回堵現象紓解，但車流量仍大，國3往國5及國5南港到石碇，車速都在40至60公里。

高公局預估，今天國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

今天國道相關疏導措施，包括：國5南港系統南向入口高乘載管制（上午6時至中午12時）、封閉國5石碇及坪林南向入口（零時至中午12時）、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費、暫停收費（零時至清晨5時）、開放路肩、匝道儀控。（編輯：陳政偉）1100227

(中央社)