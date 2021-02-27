隨著湖人因為「一眉哥」安東尼戴維斯腿傷缺陣苦吞4連敗，NBA官方年度MVP排行榜也出現不小變化！根據聯盟公布最新一期的年度MVP排行榜，七六人中鋒恩比德順利擠下湖人「小皇帝」詹姆斯，本季首次搶占榜首，詹皇退居第2。
畢竟恩比德本季帶領七六人成為東區最火燙的球隊，目前22勝11敗穩居東區龍頭，不過籃網僅以0.5場勝差緊追在後，恩比德目前場均29.6分、11.2籃板及3.1助攻，更是連續9場至少10次站上罰球線，徹底展現他在內線的破壞力。
詹姆斯雖然目前場均25.6分、8.1籃板及8.0助攻表現仍很出色，可惜隨著安東尼戴維斯至少要休兵到全明星賽後，湖人最近苦吞4連敗，詹皇自然在拿下本季年度MVP呼聲受到影響，所幸薛洛德今天可望結束隔離，湖人或可重新振作。
根據聯盟公布最新一期的年度MVP排行榜，前10強依序如下：恩比德、詹姆斯、約基奇(金塊)、柯瑞(勇士)、利拉德(拓荒者)、里歐納德(快艇)、東契奇(獨行俠)、阿提托康波(公鹿)、米契爾(爵士)與哈登(籃網)，連6場因傷缺陣的杜蘭特跌到第11。
(中時 )
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