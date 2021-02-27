台大教授葉丙成找到特斯拉導航語音導航當機的原因。（圖擷自葉丙成臉書）

特斯拉唸這7字秒當機 林志穎實測也傻眼｜娛樂星聞

電動車特斯拉導航碰到「開元路土魠魚羹」就失靈，此都市傳說近來受到熱議，藝人林志穎也親自實測得到相同結果，令許多車迷嘖嘖稱奇。對於特斯拉為何對此7字如此敏感，台大電機系教授葉丙成推測，特斯拉導航會黑屏其實是卡在一個關鍵字。

特斯拉社團近日有有關語音導航的討論度很高，不少車主發現，只要開啟語音辨識導航功能的條件下，說出「導航到開元路土魠魚羹」，特斯拉車內這具大螢幕就會罷工，毫不留情直接黑屏當機，且此現象不只發生在台南，全台各地測試都出現相同狀況，車迷因此笑稱此為台灣限定的BUG。

林志穎本身是愛車人士，曾入手Model 3和Model X車款，此都市傳說也引起他的好奇，日前他與兒子也開特斯拉實測。他先是發下指令，要求系統帶他到麥當勞，結果螢幕上出現了幾家麥當勞分店，讓他做選擇，接下來他再說出：「帶我到開元路土魠魚羹」結果螢幕真的瞬間黑屏，並在幾秒後重新啟動，畫面回到原本的地圖頁面，實測結果讓他很傻眼。

特斯拉導航為何會出現此奇特現象？葉丙成在臉書發文分析，其實讓特斯拉當機的問題不在「開元路土魠魚羹」這7個字，而是系統無法正確顯示「(魚土)」這個字，系統會變亂碼，所以會導致主機當機重開機。他還進一步解釋，其實不只開元路的土魠魚羹，只要在Google導航上被標示為「（魚土）魠魚羹店」，都會讓特斯拉當機，但如果是標示「土魠魚羹店」的話，就不會有這問題。「這不是媒體上說的『開元路土魠魚羹』唸起來跟『Kindly root to boot again』相似的問題」。

(中時新聞網)