台中市停車管處人事聘用黑箱作業？有民眾爆料，內部不乏「家庭組織」，有一家３口包括父母及女兒，以及３姊妹，都在停管處上班，不僅出勤不正常，一家３口的女兒，還被拍到上班時間，大辣辣在座位上睡覺打呼醜態，媽媽去年上班250天竟出差158天。一家人爽待停管處，如同電影的「台版寄生上流」，消息傳出民眾看傻眼。

看不下去的民眾爆料，台中市停車管理課有姐姐擔任人事，也把2個妹妹也拉進來到同單位上班，不僅裡面有「３姊妹」，還有「1家3口」組合，包括母親、繼父與女兒，全都設施工程課上班。

爆料者直指，一家3口的張姓母親，去年上班250天，但出差就多達158天，女兒則是上班時間經常打瞌睡，旁邊的同事卻是認真在辦公，讓遵守規矩工作的人情何以堪。據了解，停管處員工目前約300多人，正式編制僅32人，目前也僅有20人上任，因為工作辛苦招聘不易。

據「三立」報導，台中停管處處長李春賢表示，招聘員工並黑箱問題，這次被投訴的家庭組員工，是一年一聘的臨時人員，全都是經過正式筆試或口試招聘進來，領的也是最低薪資每月24000多元，至於打瞌睡的一家3口女兒，平時處理業務無重大缺失，但被投訴上班打瞌睡後，自知影響機關聲譽，已自動提出離職。

(中時新聞網)