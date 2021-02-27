太陽這次又來幫忙湖人「紓困」了！湖人官方27日緊急宣布，他們將跟剛被太陽釋出的中鋒達米安瓊斯簽下10天短約，就是希望可以填補「一眉哥」安東尼戴維斯至少缺席到全明星賽後的禁區空缺，但這並非太陽首次幫忙湖人解決困境。

時間回到2018年11月，當時詹姆斯才剛跳槽湖人，內線就碰上空前困境，太陽當時就突然宣布釋出泰森錢德勒，讓他結束過渡期後馬上加盟湖人，如今情況再次重演，外界一致認定都因太陽籃球事務副總裁詹姆斯瓊斯與詹皇關係良好。

身高211公分的達米安瓊斯，是在2016年NBA選秀會第30順位被勇士選上，隨後幸運跟著勇士連拿兩季總冠軍，上季轉到老鷹打球，場均5.6分、3.7籃板，本季又跳槽太陽，卻淪落為跑龍套球員，被太陽釋出後隨即跟湖人簽下短約。

畢竟當前湖人內線少了安東尼戴維斯之後，僅剩馬克蓋索、哈瑞爾等人苦撐，內線戰力明顯不足，如今找來達米安瓊斯助陣，儘管他的能力相當有限，卻可幫忙分擔禁區上場時間，也讓蓋索、哈瑞爾兩人無須那麼辛苦，湖人真的要感謝太陽「助攻」。

(中時 )