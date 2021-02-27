藻礁公投第二階段連署截至2月26日，距離門檻僅差145376份。（圖／取自潘政忠臉書）

為保護桃園大潭藻礁，環團發起「珍愛藻礁公投」，拒讓中油第三天然氣接收站進駐開發，截至25日止，距離安全目標35萬份，還差20萬6258份，情況告急。藻礁公投領銜人潘忠政27日宣布，截至26日晚上9點，工作小組已收到20萬4624份連署，光是單日就增加了6萬882份，是前一天的3倍，創下新高紀錄。距安全目標只剩約14萬份。

潘忠政27日在臉書發文表示，昨晚他首次在自家附近師大夜市擺攤位，沒想到8位志工3小時簽到366份連署書，平均1分鐘2份，大約20多人專程帶過來繳件，還有騎腳踏車、摩托車、開車臨停來簽署，各種年齡層非常廣，根本不用說明就簽署，真是太感人。聽志工黃淑純說，東奧正名公投都沒那麼旺，而且師大這場還是小攤子，有這樣成績「太震撼！」潘也特別感謝，制憲基金會副執行長張俊龍與黃的協助和力挺。

潘忠政指出，26日白天台灣防止動物虐待組織執行長姜怡如送來35份連署，台灣咪可思關懷流浪動物協會秘書長馮麗珊、勸募組長 林忠政也帶來50多份，台灣公民參與協會辦公室也成為連署熱點。潘直言：「這一切都要感謝經濟部說帖破功、政黨惡鬥、亂貼環團標籤激發更多民怨出來簽署，天氣雖然寒冷我內心卻很開心。」

潘忠政更宣布，截至26日晚上9點，工作小組已收到20萬4624份連署，光是單日就增加了6萬882份，是昨天的3倍，再創新高。潘呼籲，周六、日晚上7點到10點，他將繼續在師大夜市入口連署，盼保護藻礁希望與未來的朋友能踴躍前來。

另針對行政院院長蘇貞昌近日提及，「天然氣代替燃煤」為不得已的決定，以及「開發面積已大減9成」的說法，珍愛藻礁公投小組也反擊，指此說法仍避重就輕。

珍愛藻礁公投小組指出，環團向來支持減煤政策，也不反對新增天然氣接收站，只是希望重新評估選址地點；蘇貞昌所謂的縮小開發9成面積，指的是觀塘「工業區」，而三接所在的「工業港」，將新增填海造地21公頃，海堤、碼頭與棧橋要施放大型沉箱約填埋35公頃，更嚴重的是為了讓天然氣船進港，必須浚挖藻礁248公頃，合計破壞超過300公頃，下方整個藻礁生態系將毁於一旦，這部份才是真正的影響。

珍愛藻礁公投小組說，原本期待有善意的管道，讓府院傾聽人民的聲音，並就現有資料找到保育與經濟的雙贏策略。然而自去年6月至今，允諾的類聽證會仍只聞樓梯響，因而只能訴諸公投，讓這起重大環保公安事件，交由全國公民行使複決權。

珍愛藻礁公投小組表示，做為台灣史上第一個由下而上的「跨黨派公民運動」，力求中道，不願沾染政治色彩，所以推得特別辛苦，連署書都是無酬志工一份份從街頭募來的，這股中道的溫和力量，已在全省各地遍地開花。

(中時新聞網)