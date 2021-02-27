一番折騰終將中柱與水溝蓋分離，順利協助脫困。（民眾提供／盧金足台中報導）

騎士的機車中柱不小心卡水溝蓋上無法拔出，由於中柱「卡緊卡滿」分離困難度高。（民眾提供／盧金足台中報導）

台中市警察局第六分局協和派出所員警日前巡邏途中，遇到1名男子焦急地向員警招手，員警下車後發現男子的機車中柱，竟不小心卡在水溝蓋上無法拔出，由於中柱「卡緊卡滿」分離困難度高，員警用槌子對著卡在水溝蓋上的中柱上又敲又打，前後共四名員警加入解救中柱任務，一番折騰終將中柱與水溝蓋分離，順利協助脫困。

一名25歲杜姓民眾，機車中柱卡在水溝蓋中無法動彈，無奈之下見警方經過，急忙招手求救。

員警助民，無所不能！協和派出所巡邏警員莊子誠、黃柏森見狀隨即下車協助，但因中柱與水溝蓋卡死無法順利拔出，正當弄得滿頭大汗時，另2名巡邏員警也加入幫忙的行列。

只見員警將機車車尾抬高，將人孔蓋轉到適當的方向，並用槌子對著卡在水溝蓋上的中柱上又敲又打，一番折騰之下好不容易才將中柱與水溝蓋分離。

杜姓車主對於警方的全力協助相當感激，稱讚發揮通力合作精神的員警們，真是最棒的人民保母，也是市民最佳好朋友。

(中時 )