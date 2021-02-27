NBA傳奇人物張伯倫曾被FBI調查，懷疑他在比賽中放水。（美聯社資料照）

NBA名人堂球星比爾羅素(Bill Russell)看起來不像是會做壞事的人，他確實是個好人，但他仍在球員生涯期間遭到美國聯邦調查局(FBI)的監控。1967年，美國通過《資訊自由法》，羅素終於取得自己的檔案，FBI在裡面描述他是「一個自大的黑人(negro)，不肯為白人小孩簽名。」

羅素確實不幫白人小孩簽名，問題是他也沒幫黑人小孩簽名，他的習慣向來是以握手代替簽名，這大概就是「欲加之罪」了。真正的原因是羅素在美國黑人之間擁有龐大影響力，而且他從不對白人卑躬屈膝，在那個白黑階級森嚴的年代，讓聯邦高層不得不對他保持戒心。最後羅素摘得北美體壇最多的11座總冠軍，獲頒平民最高榮譽的總統自由勳章。

基於同樣的原因，羅素的老敵手張伯倫(Wilt Chamberlain)也遭到FBI建立檔案監控，張伯倫還被懷疑在1966至1969年間的比賽中放水，藉此賺取賭金。張伯倫確實有好賭的毛病，另一組調查則指出張伯倫有下注，但他只賭自己的球隊會贏。事實上不管投注哪隊都是不被允許的，然而到最後FBI查不到張伯倫投注比賽的任何證據。

早年NBA的環境與形象不佳，FBI也不與他們合作，探員一直是瞞著聯盟在暗地調查。假設當時有位黑人巨星被FBI抓到把柄，NBA恐怕會遭受重擊而無法有這般興盛的現況了。年輕一輩的球員該感謝這些潔身自愛的老前輩，他們在體壇大放光彩的同時還讓FBI空手而歸。

(中時新聞網)