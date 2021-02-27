曾延攬台積電前營運長蔣尚義出任CEO的武漢弘芯半導體，已於去年因資金問題爆出「千億大騙局」。陸媒報導，武漢弘芯停滯一年多後，已復工無望，於26日通知全體員工，必須在28日下班前提出離職申請。

《財新網》報導，據武漢弘芯內部員工透露，公司發布通知明確表示，無復工復產計畫，要求全體員工於2021年2月28日下班前提出離職申請，並於2021年3月5日下班前完成離職手續辦理。休假人員可於線上辦理。

至於遭遣散的員工能否得到補償，目前仍不清楚。一名員工說，「離職方案沒有給出任何配套補償，武漢弘芯高層也未作出任何解釋。」

報導指出，儘管武漢弘芯投資進度停擺一年，但都有按時發薪水給員工，本月20日員工也拿到當月全部工資。

蔣尚義去年中離開弘芯後曾說，「我在弘芯的經歷是一場惡夢。」陸媒《36氪》日前發表題為「千億芯片大騙局」近萬字報導，揭開蔣尚義經歷的「惡夢」。

報導稱，在中美貿易戰爆發後2018年起，大陸晶片廠有錢也買不到荷蘭ASML的高端光刻機。但靠著蔣尚義的業界人脈，弘芯2019年12月獲得一部全新的DUV深紫外光刻機。

弘芯當時特別舉辦進廠儀式，「弘芯有個蔣尚義，蔣爸帶了光刻機」更成為大陸半導體業界的大事。但去年初弘芯竟就將這部8億元人民幣（下同）買下的光刻機，以5.8億元抵押給武漢農村商業銀行。弘芯團隊一名成員說，當時「蔣爸開始覺得不對勁。」

去年6月，蔣尚義打算辭去弘芯董事與CEO職位，為強留住蔣尚義，董事會露出猙獰嘴臉。除時任董事長李雪艷威脅蔣尚義，阻止他離職，蔣甚至一度淪為弘芯對外展示的傀儡。去年7月，弘芯舉辦員工表彰大會，蔣被要求出席為員工頒獎，弘芯還趁機對外發布蔣尚義與李雪艷等人合照。

該場活動結束後蔣尚義迅速離開武漢，回到美國的居所。在蔣辭職一個月後弘芯騙局爆發，武漢地方政府的一紙文書，再將弘芯的爆雷慘況展露無遺，包括存在資金缺口、項目停滯、底下人員全無半導體從業背景等黑幕，也被稱為「千億晶片大騙局」。

(中時新聞網)