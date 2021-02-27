美國前總統川普時期，將中國大陸電信巨擘華為捲入美陸貿易戰與科技戰的暴風圈內，不僅要引渡過境加拿大的財務總長孟晚舟，並將華為與其70家附屬公司列入商務部產業安全局的出口管制實體名單，引起美陸齟齬加深。不過據《日本經濟新聞》報導，華為希望與美國拜登政府舉行對話，並與北京政府「個別」解決如美國出口禁令以及孟晚舟等問題。

報導指出，華為美國公司風險管理與夥伴關係副總裁丹克斯（Tim Danks）25日表示，「美國華為希望與大陸政府各自行動，並與拜登政府商談，『我們不願見被歸在一起討論』」。他認為，華為問題必須從地緣政治上分別出來，「對於美國政府的關切，我們有務實的解決方案，雙方未能依舊能攜手前進合作」。

丹克斯表示，要從美國貿易黑名單中完全除名在近期內機會渺茫，但華為目前期盼美國調整並核發臨時通用許可，允許美國供應商得以對華為繼續貨供，「短期內在美國的銷售並非華為的首要任務，而是維持供應鏈」。

報導指出，自拜登政府1月上任以來，華為並未與拜登政府對話，但該公司先前表示期盼與美政府展開討論。至於拜登政府可能對華為的態度，目前商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo）她將檢視川普政府時期將華為列入貿易黑名單的政策，「至於是否要繼續將華為列入黑名單，我們將與工商業界與盟友們諮詢，再評估怎麼樣才符合美國國安以及經濟安全的最佳利益」。

(中時新聞網)