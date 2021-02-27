228連假第一天上午，蘇花改的交通比預期要來得理想。（四工處交管中心提供／胡健森宜蘭傳真）

為期三天的228連假正式展開，雖然事前預期國道等重點交通要道恐會出現嚴重壅塞問題，但國道五號今（27）日上午南下交通卻是相對順暢，從南港系統開始幾乎一路都可保持在60公里的「黃色」燈號，比原先預期理想許多；在蘇花路廊部分，上午7點至9點達到車流量高峰，10點過後已漸趨緩和，預期中午過後蘇花路廊的交通會更為順暢。

228連假第一天，因國道五號石碇、坪林南下匝道中午12點之前封閉，加上南港系統實施高乘載管制，許多車輛只能在台北端等候上國五，相對地讓國五南下車道上午的交通狀況顯得相當理想，但因石碇、坪林南下匝道封閉管制時間只到中午12點，因此預期解除封閉後，將會湧現一波南下車潮，提醒用路人注意。

在蘇花路廊方面，四工處交管中心主任陳國正表示，今天上午5點過後開始湧現南下車流，7點至9點車輛最多，每小時車流量超過1000輛，但大約在10點左右就緩和許多，只剩下東澳端、觀音、谷風長隧道等部分路段較為壅塞，其餘路段都可保持在50公里的時速，推估中午12點過後全線都可保持順暢，蘇花路廊第一天上午的交通狀況要比預期好。

(中時 )