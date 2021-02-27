為何「波神」波爾金吉斯無論待在尼克或獨行俠，交易傳聞從未停過的幕後祕辛終於曝光，根據一位匿名經紀人爆料，波爾金吉斯總是涉入交易謠言，主因出在他的經紀人哥哥雅尼斯，「他的經紀人就是癌症，你根本不會想跟他打交道！」

回顧波爾金吉斯待在尼克期間，雅尼斯表現就很囂張跋扈，除了曾要求尼克幫他在隊內安插職位，更不滿尼克幫忙安排波爾金吉斯的復健醫院，要求尼克把波爾金吉斯送到西班牙復健，甚至逼迫尼克交易波爾金吉斯，還開出候選球隊名單。

如今來到獨行俠打球，波爾金吉斯不僅依舊傷痛纏身，雅尼斯更在背後頻頻「補刀」，造成外界對於波爾金吉斯的評價很差，像是最近傳出巫師有意交易波爾金吉斯，巫師卻不願意跟雅尼斯打交道，因為他的性格太自私，也常提出過分要求。

看到雅尼斯如此囂張行徑，讓人不禁聯想到快艇球星里歐納德的舅舅丹尼斯羅伯生，羅伯生是里歐納德經紀團隊負責人，也常鬧出很多是非，無論里歐納德待在馬刺、暴龍等隊都發生過，甚至曾跟湖人、快艇等隊要過飛機、房子、代言合約及球隊股份等等。

(中時 )