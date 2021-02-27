大陸昨(26日)宣布3月起暫停台灣鳳梨銷陸，根據農委會統計，今年鳳梨種植積原預估達7869公頃、產量達41萬5901公噸，相關單位憂心現在產量一定過剩，接下來就是價格崩盤。種鳳梨10多年的高雄梁姓農民對此無奈地說，倘若外銷出不去，就會影響內銷的價格，台灣人沒這麼會吃，量多價格就會崩盤。

大陸從3月1日起暫停我國鳳梨輸入，也是首度因檢疫因素暫停水果輸出，恐有逾4萬噸鳳梨無法銷陸，對此，農委會主委陳吉仲表示，預計花費10億元經費，持續外銷至大陸以外市場、目標為3萬公噸，全面啟動國內行銷，多元加工目標則有2萬噸，要讓鳳梨產地價維持在前2年均價每公斤21元以上。

梁姓農民接受港媒《中評社》訪問時指出，外銷不穩定，內銷市場價格就會被打亂，去年因為外銷不順導致，賣到最後都賠錢，擔憂再次重演。且他透露，去年產季受到疫情影響，鳳梨外銷大陸較不順利，一台斤只有新台幣20元左右，價格相當不好。

聽到鳳梨無法外銷大陸的消息時，梁姓農民直言，台灣人沒這麼會吃，量多價格就會崩盤，水果都有這種問題，還是要靠穩定外銷才行；話鋒一轉，他認為煩惱也沒有用，政府沒有辦法幫什麼忙，政府一面怪農民種太多，發生問題又說要幫助農民賣水果，反正政府怎麼說都贏，吃虧的都是小老百姓。

(中時新聞網)