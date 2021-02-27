40歲張柏芝最近逆襲上《乘風破浪的姐姐2》，一舉一動都成為話題，節目之初她與「前情敵」王菲的好友那英互動，更是引發許多關注。最新一集中，直率的那英點出了張柏芝在節目中表現不佳主因，認為是她當媽媽包袱重，無法盡力表現，一席話讓張柏芝當場落淚。

張柏芝先前在《浪姐2》首集中就感動落淚，自認唱歌、跳舞實力都不好，卻得到許多人投票支持，此時那英跳出來安慰，坦言其實沒投張柏芝，讓觀眾當場噴笑，後來張柏芝提出想跟那英同組，那英面有難色，不知該怎麼拒絕，最好只好委婉說：「妳先想想吧」，又引來熱議。

那英評論張柏芝弱點。（圖／翻攝自微博）

最新片段中，張柏芝如願與那英、王鷗、楊鈺瑩，胡靜同組，幾個女人聊天時，那英點出張柏芝表現不好主因，「妳就想妳兒子」，楊鈺瑩也說有回聽到張柏芝私下泛淚說想兒子，那英之後開炮，說：「柏芝，我真的是希望妳能夠打開自己，妳那麼努力賺錢，就是為了讓兒子好」，「妳要把真實的自己呈現出來，老百姓才知道，原來張柏芝不是我們想像當中那種人，妳知道嗎？」

那英認為張柏芝因為兒子無法全力以赴。（圖／翻攝自微博）

那英更直言這件事非常重要，「因為我也不了解妳，妳看我跟妳吃了頓飯，這個事我才知道」，並讚張柏芝「是一個太了不起的母親」，平時努力撐住自己，不讓自己垮掉，可是上了節目就應該暫時拋下所有，全力以赴，那英又說有次私下分餅乾給張柏芝吃，張柏芝覺得好吃，下一個動作竟然是打包起來包給兒子吃，那英認為她活得太辛苦，已經失去本來的自我，網友回應：「特別喜歡那英，看著很彪，但其實很溫柔」、「張柏芝其實挺不容易的…」、「我真的覺得她漂亮，希望她能做自己」、「好喜歡這種善良真誠的女性之間的交往啊」。

(中時新聞網)