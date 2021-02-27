大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，突襲式的動作對兩岸局勢投下震撼彈。港媒評論表示，相較1月禁止台灣將含萊克多巴胺肉品輸入大陸，因這次鳳梨產區多在南台灣綠營票倉，蔡政府明顯反應更加強烈。評論質疑，從官方數據可見台灣經濟對大陸極度依賴，民進黨「大內宣」都是假；肉品、鳳梨禁銷陸只是冰山一角，兩岸再不破冰，「民進黨民粹的大內宣能頂多久？」

香港媒體《中評社》27日評論引述農委會的資料，台灣鳳梨1年出口大陸達4萬多公噸，佔其外銷比例的97%，數字相當驚人。評論直言，過去蔡政府一再宣傳，台灣農產品不能只靠大陸，要賣美國、賣日本，還說要新南向，但這份數據直接揭穿了民進黨大內宣的騙術。

評論指出，在台灣大到科技公司老闆、小到鳳梨老農，大家都希望兩岸關係穩定，大家可以平安做生意、過日子，兩岸關係是台灣不得不正視的問題，民進黨忙於政治操弄卻忽視了庶民老百姓「只要求生存」的最卑微要求。

不僅如此，評論坦言：「台灣鳳梨因介殼蟲檢疫被大陸卡關，技術面都是可以處理的，難的是兩岸的政治鴻溝。」內文更痛批民進黨：「還要無腦抗中，逢中必反？」怒指4萬多噸鳳梨都已經賣不出去了，行政院院長蘇貞昌跟農委會主委陳吉仲，開口閉口還是「中國」的叫，如果中國是另一個國家，又何須啟動「兩岸機制」去談？尤其蘇至今仍堅持肺炎前面要加「武漢」，官方通訊社也是這樣，每天嗆來嗆去，搞得現在兩岸最大的問題就是氣氛太差。

針對鳳梨禁銷事件，農委會已回函大陸盼就此事坐下懇談。評論表示，兩岸能重啟協商與接觸是好事，但重點是民進黨政府的「態度問題」，必須真正將民眾的福祉放在政黨利益與意識形態之上，兩岸方能早日破冰共創繁榮。

(中時新聞網)