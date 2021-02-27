苗栗市葉姓竊盜慣犯於2月25日攀爬住家旁工地鷹架，拆卸窗戶後侵入住宅，竊取被害人現金1萬8千元、名錶2隻及金飾等物，經報警後，警方於12小時內持地檢署拘票查緝到案，並當場起獲相關贓物。

住宅慣竊入監前落跑繼續闖空門，苗警12小時內逮捕送牢房。(苗栗分局提供)

住宅慣竊入監前落跑繼續闖空門，苗警12小時內逮捕送牢房。(苗栗分局提供)

警方分析犯案手法及調閱周邊監視器發現，為轄內葉姓竊盜慣犯涉嫌重大，葉姓慣犯因另涉他案應於本月24日發監執行1年7個月，因生性狡猾拒不報到，詎料葉嫌不知悔改於25日再度行竊，經警方持相關蒐證資料向苗栗地方檢察署執行科檢察官報告，立即核發執行拘票，於25日13時許拘捕葉姓慣竊到案。

本案拘捕葉嫌時，於車內查獲現金1萬元、名錶2隻及紫南宮錢母金飾1副，雖然知道自己24日要發監執行，仍僥倖不願如期報到，25日因缺錢花用臨時起意行竊，不知道警察速度這麼快，遭警查獲時還驚呼表示還來不及變賣贓物即遭逮，這次被逮真的要進去監獄裡了，看著紫南宮寓意發財的錢母，冥冥之中又再度證明「歹路不要行」，神明不會保佑歹徒的。

被害人指認領回贓物時，表示本來報案時還不知道家中2隻名錶及紫南宮的錢母遭竊，而且對於被偷的東西原本沒有預期可以拿得回來，警方能於12小時內迅速破案，而且對於遭竊財物失而復得，感謝警方積極偵辦守護民眾住家及財產的態度，對於居住於苗栗地區感到安心。

苗栗縣警察局局長周煥興對於苗栗警察分局日前搗破鄧姓等4人組住竊集團，相關嫌疑人均能於3日內報請地檢署檢察官指揮，持搜索票拘捕到案，並鞏固事證將鄧姓主嫌聲押獲准，本次更能於12小時內，拘捕葉姓慣竊發監執行，將相關竊盜集團及慣竊有效隔離於社區之外特別表示肯定，更鼓勵所屬員警同理心看待民眾切身之痛的住宅竊盜案件，全力偵辦將不法之徒盡速繩之以法，讓鄉親能真的有安居樂業的感受。

警方同時呼籲，住家外如有工地鷹架者，應特別注意門窗的防護，避免竊嫌物色進而攀爬行竊，警方也有提供「治安風水師」住家安全檢測服務，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，發現可疑人、事、物，請立即與警方聯絡，共同打擊不法，以有效淨化轄內治安。

(中時新聞網)