中廣董事長趙少康。（趙婉淳攝）

中國大陸海關總署因台灣鳳梨檢出介殼蟲，宣布自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入。對此，中廣董事長趙少康今天呼籲中共當局保持大國風範，停止以牙還牙、以眼還眼的報復做法，並強調台灣的農民是無辜善良的，他們不是義和團，是被義和團挾持的。大陸應儘速恢復進口台灣鳳梨，以春風取代報復，以雨露照顧農民。

趙少康主張，政府應立即採取有效方法幫助農民，他認為，此時大量收購及鼓勵民眾多吃鳳梨都是短期救急的辦法，因為「民眾多吃鳳梨就會少吃其他水果」，會為其他水果農帶來問題。

趙少康認為，更何況接下來中共當局如果繼續對芒果、蓮霧、釋迦、葡萄柚、柳橙等水果藉故禁止輸入，對農民影響巨大，政府也不能天天收購及鼓勵民眾吃水果。

趙少康擔心，鳳梨只是開始，如果從水果擴大到其他農產品，再擴大到工業產品，受傷害的台灣民眾會更多。因此再度呼籲蔡英文政府設法跟中共當局儘速恢復對話，化解僵局，解決問題。

對於後續恐排山倒海而來的報復行動，趙少康再次要求中共當局，發揮「仁者以大事小」的精神，友愛台灣善良的人民。

(中時 )