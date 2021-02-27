搭捷運驚見石像群？一名網友表示，搭捷運上班，上下車都遇到過「石像」，卡在門邊當左右護法，即便說不好意思，對方也毫無反應、不會借過，讓他看了嘖嘖稱奇，原來網友是以石像比喻在捷運上卡位的乘客，引起網友熱烈討論，捷運上真的一堆這種人，遇到不要客氣，用力推就對了。

一名網友在PTT發文分享，今天搭捷運上班，上車卻發現捷運多建了「兩座石像」在車廂前面，直接擋在門口的左右，下車的乘客都會撞到「石像」，上車的人也都擠不進去，讓他看得嘖嘖稱奇。

該名網友分享，他原以為上述的事件是少數案例，但他抵達目的地的車站，準備下車卻發現有「三個石像」擋在他面前、不動如山，即便他說不好意思、借過一下，對方也毫無反應，因此他只好撞過石像，雖然滿身是傷，但終於逃離了「石像車廂」，他也忍不住好奇詢問，現在捷運上怎麼見了這麼多座石像呢？

原來網友是以石像來暗諷在捷運上杵著不動的乘客們，即便有人要上、下車，這些人絲毫不為所動，堅定的站在原位，即便聽到「不好意思」、「借過」的請求，也照樣繼續站在原地。

生動的比喻引起網友討論，許多人直呼「現在捷運上超多這種人」，「石像的公德心忘了帶出門」、「有夠欠扁！車廂裡面還可以再站兩、三個人，但死都不往裡面走」、「就少林十八銅人，要打通關才能離開」、「公車人多時也常遇到這種不站進去死擋住通道的」、「推！車廂整個空的一進去立刻當左右護法」、「我都用手肘推開他們，提供你參考」、「講借過沒用我都一起推出去，健身就是為了這一刻」。

(中時新聞網)