隨著效力NBA發展聯盟聖克魯斯勇士的林書豪，在IG發表自己曾在發展聯盟場上被叫「新冠病毒」的種族歧視言論，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞27日爆料，發展聯盟官方已經針對此事展開調查，豪哥卻在IG限動聲援「小皇帝」詹姆斯。
林書豪公開說出自己在發展聯盟遭到種族歧視的同時，也發布IG限時動態力挺詹姆斯，因為詹皇遭到瑞典知名球星伊布拉希莫維奇批評，運動員應該盡量避免討論或涉及政治議題，頓時引發不少NBA球員或教練、球評發聲力挺詹皇。
伊布拉希莫維奇先前公開批評詹姆斯，「詹姆斯是現象級球星，但我不喜歡有這種身分的人談論政治，做好你擅長的事情，我踢足球是因我擅長足球，我不是政治家，這是名人出名時所犯的第一個錯誤，在我看來還是避免討論到某些話題。」
林書豪也在今天發布針對伊布拉希莫維奇這番話的看法，「當運動員捐出自己薪水時，似乎沒人感覺接受捐款有何問題，當運動員透過自己贏來的平台發聲之際，然後我們就被認為有問題了嗎？這根本是雙重標準。」從中可以清楚感受到豪哥的不滿。
(中時 )
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