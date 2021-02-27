梧棲頂魚寮公園充滿童趣，是228連假親子出遊的好地方。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲區匠師的故鄉休閒農業區，假日吸引多親子造訪體驗。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀旅局精心推薦「台61線海線小旅行」，力邀民眾3天連假造訪。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

228連假已展開，台中市觀旅局精心推薦「台61線海線小旅行」，力邀民眾3天連假造訪，包括大甲松柏漁港、匠師的故鄉休閒農業區、大安濱海樂園、龜殼生態公園、高美溼地、梧棲漁港、頂魚寮公園等，感受不一樣的海線遊程新體驗。

觀旅局長林筱淇表示，台中海線地區透過台61線延伸，串聯台中地區大甲、大安、清水、梧棲與龍井，每一個地區都具在地特色與亮點魅力，處處都可打卡拍照，可以慢遊海線放鬆身心靈提升免疫力。

從台中海線最北端大甲松柏漁港至匠師的故鄉休閒農業區開始、有大安濱海樂園、生態豐富龜殼生態公園、國際級景點高美溼地、觀光漁市梧棲漁港、頂魚寮公園、充滿樂高特色的便利超商、梧棲老街，一直到最南端具希臘特色的自行車道龍井麗水驛站等，都非常值得造訪；另在西濱公路大甲路段有一座象徵媽祖轎身意象的脊背橋，開車經過就像「躦轎腳」一樣，感受媽祖的慈祥及保佑。

台61線沿途美食伴手禮更是琳瑯滿目，除了在濱海樂園豪華的露營區有全包式海鮮大餐，附近還有大安區農會釀造的在地燒酒芋燒酎、薯燒酎、飛天豬、美味糕餅點心等最佳伴手禮可以採買，不管是要送禮還是買回家犒賞自己都是最佳的選擇。

觀旅局指出，民眾也可以透過大玩台中、台中市風景區管理所臉書粉絲專頁搜尋戶外旅遊觀光景點及在地美食小吃，為自己和家人、朋友安排一趟好玩又有趣的「台61線海線美景、美食、生態之旅」，不但可增進對台灣西部沿岸的了解，還可感受不一樣的海線遊程新體驗。

觀旅局提醒，現在仍為防疫期間，民眾從事戶外活動同時，配合防疫新生活運動室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之安全的社交距離、勤洗手戴口罩、落實個人衛生防護措施。

(中時 )