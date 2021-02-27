面對大陸軍機天天沒日沒夜擾台，位於台南的空軍第9戰術作戰隊幾乎24小時不眠不休進行緊急攔截任務，任務繁忙程度堪稱全國空軍基地之最。從基地飛官與地勤人員，這一年多來，飛官與地勤人員，幾乎隨時都24小時保持在隨時出勤狀態，守護台灣西南空域。

飛行員在空中用戰機守護人民安全，地勤人員則用用技術與耐心，守護每位飛行員安全。(青年日報提供)

「臺海領空安全，有我捍衛！」榮獲109年國軍模範團體的空軍第9戰術戰鬥機作戰隊，不僅執行民國109年曙光衝場、天駒駐防任務、漢光36號演習、天龍操演、基地組合訓練、聯平操演及聯翔操演，均戮力達成，並於大陸軍機擾臺時，擔任警戒緊急升空攔截任務，彰顯空軍捍衛空防、保國衛民之重任。

飛行員在起飛前與機工長進行360度安全檢查。(青年日報提供)

根據《青年日報》報導，空軍第9戰術戰鬥機作戰隊，源自民國19年元旦成立於南京的「航空第4隊」，除了擁有7架偵巡機，更為我空軍最早的作戰部隊。民國27年元月，改編為「第4輕轟炸中隊」；並於42年6月接收美製F-84G雷霆式戰轟機，成為空軍最先換裝噴射機之部隊，並改編為「第9戰鬥轟炸機中隊」。隨後在63年2月，換裝F-5E/F老虎二型戰鬥機，並改編為「第9戰術戰鬥機中隊」；86年3月，換裝IDF經國號戰鬥機，91年12月，奉令改制為作戰隊至今。

榮獲109年國軍模範團體的空軍第9戰術戰鬥機作戰隊是守護人民的英雄。(青年日報提供)

空軍第9戰術戰鬥機作戰隊成立至今，不斷維持著飛行部隊優良傳統與優質戰力，確保我空防戰力不墜。其中最值得一提的，莫過於民國45年4月14日，飛行官劉景泉少校及葉李榮中尉，執行馬祖地區偵巡任務時，駕駛F-84G雷霆式戰轟機，合力擊落共軍MIG-15戰鬥機1架，創下我國空軍雷霆式戰轟機首次擊落敵機紀錄。

時至今日，每當大陸軍機侵擾我周邊空域，作戰隊官兵仍擔起緊急升空攔截、捍衛臺海領空之角色。面對當前敵情威脅，在隊上各級幹部分層專業領導下，各項戰訓本務整備評比表現優異，期間榮獲「空軍108年戰術總驗收團體第2名」、「司令春節戰備視導有功單位」、「聯合監偵作業有功單位」、「108年第3季、第4季長官戰備視導績優單位」、「各項陸、海軍聯合訓練圓滿達成」等殊榮。

此外，因應解放軍遠海長航及空中威脅，依令轉場執行警戒部署，所屬飛行員受令緊急起飛執行空中攔截應處均百分百圓滿達成，這些成績不只證明他們是精實的鋼鐵勁旅，更是守護民眾生命安全的飛行英雄。

(中時新聞網)