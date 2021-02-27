知名惡房東張淑晶因坑殺78名房客，遭高院重判9年8個月，不料又有人指控，北市疑又出現張淑晶翻版惡房東。一名ＯＬ向媒體投訴，她日前承租南港區一處社區大樓，房東在合約中明明注明「只限女房客」，卻讓他的兒子搬進來同住，氣得要求解約，後來竟遭房東提告，最後竟判決必須賠償房東6個月租金，讓她相當不服。

這名ＯＬ向「鏡週刊」投訴指出，她2018年10月初向該棟社區大樓管理員詢問，是否有房間出租，對方表示，社區公佈欄有看一名劉姓女房東刊登租屋廣告，上面注明「只限女性」，ＯＬ聯繫房東看屋後，就簽下1年租約，月租1萬2500元，當天就付給２萬５０００元押金。

就在她準備入住前，劉姓女房東竟告知她：「我兒子要搬進來住！」，而且對方的兒子已成年，ＯＬ聽後感到很吃驚，認為房東已違背承諾，因而向對方表達不滿，進而發生爭執，氣得還沒搬進去住，就要求與房東解除合約，退還租金與押金，事後卻遭劉姓房東提出民事訴訟求償。

士林地院審理後，判決ＯＬ須賠償劉姓房東6個月租金與5%利息，合計8萬多元。ＯＬ女不服上訴，但士林地院簡易庭日前僅判決房東須還給她1萬2500元押金，6個月租金仍要不回。

ＯＬ事後從大樓管理員中口得知，劉姓女房東過去也與多名承租人發生糾紛，簡直就是張淑晶的翻版，目前正打算申請法扶，繼續上訴討回公道。

(中時新聞網)